Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web | a cosa somiglia

caffeinamagazine

: 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia - HuffPostItalia : 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia - bengodi : 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia - anakozza : RT @HuffPostItalia: 'È chiaramente una vulva'. Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia https://… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) All’apparenza è un normaledi seta e lana con della pelliccia di volpe. Ma nessuno si è indignato per la pelliccia. Il caso sui social è scoppiato perché, guardandola bene, la sciarpa lanciata dalla Maison, la casa di moda nata a Roma nel 1925 da Edoardoe Adele Casagrande,a una vulva. Una vulva gigante, che indossata potrebbe rievocare la scena di un parto. E il The Guardian titolando “’s £750 ‘vulva’ scarf makes wearers look like they’re being born” porta all’attenzione dei media questo eccentrico “parto” creativo della maison di moda italiana facendo scatenare gli utenti di Twitter con le hashtag congiunte ##Vulva. La sciarpa viene proposta in diversi colori, ma a lasciare a bocca aperta gli utenti è stata la versione nude. In particolare, il modo in cui è stata avvolta non lascia scampo: due labbra enormi sono pronte a ospitare la ...