Lo scaricatore di clandestini ​fa pure il galletto con Salvini

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non solo Emmanuel Macron permette ai suoi gendarmi di intrufolarsi, in piena notte, in territorio italiano per scaricarci immigrati africani senza permesso di soggiorno, ma si mette persino a gettar fango su Matteosolo perché gli ha fatto notare che il suo comportamento è a dir poco "vomitevole". Il braccio di ferro tra il Viminale e l'Eliseo la dice lunga su quanto siano incrinati ormai i rapporti tra i due Paesi. Da una parte il presidente francese cerca di fare il furbo, predicando in Europa accoglienza e poi respingendo (di nascosto) iin Italia, dall'altra il ministro dell'Interno italiano che combatte contro i partner europei affinché il Belpaese non venga più considerato l'hotspot d'Europa.Il blitz di venerdì scorso non è l'unico strappo di Parigi. Come denunciano gli stessi poliziotti italiani, "la toppa ufficiale del governo francese alla sconfinamento in ...