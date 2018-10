Litiga con la fidanzata | le strappa il cuore e lo mangia bevendo vino | 12 anni al

Francesco Monte Litiga con Giulia Salemi : «Mi sono rotto - non sono il tuo fidanzatino» : L'amore non è bello se non è litigarello. E se per Francesco Monte e Giulia Salemi, inquilini chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip, non si può ancora parlare...

Marsala - Litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere

Francesco Monte Litiga con Giulia Salemi : “sono stufo - non sono il tuo fidanzatino.” : Francesco Monte è stufo di essere trattato da fidanzatino da Giulia Salemi. Francesco Monte e Giulia Salemi, inquilini chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip, non si può ancora parlare d’amore, di sicuro ci si può sbilanciare sui litigi. La presunta coppia è all’ennesima discussione. Una frase nella notte avrebbe ferito la Salemi al punto da farla sfogare con gli altri concorrenti. “È una vita che le mie parole ...

Francesco Monte Litiga con Giulia Salemi : «Mi sono rotto - non sono il tuo fidanzatino» : L'amore non è bello se non è litigarello. E se per Francesco Monte e Giulia Salemi, inquilini chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip, non si può ancora parlare...

Francesco Monte Litiga pesantemente con Giulia Salemi : “Non voglio passare per il tuo fidanzatino” : Francesco Monte e Giulia Salemi sono ufficialmente una coppia, o quasi: i due pare si siano baciati sotto le L'articolo Francesco Monte litiga pesantemente con Giulia Salemi: “Non voglio passare per il tuo fidanzatino” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Brindisi - 43enne Litiga con la ex moglie e la morde sul mento : arrestato : Minacce a mezzo social, atti persecutori vari e addirittura un morso al mento. È finito nei guai un 43enne originario di Ceglie Messapica, paese in provincia di Brindisi. L'uomo aveva concluso una relazione con la sua ex moglie ormai da diverso tempo, ma a quanto pare lo stesso non avrebbe accettato che quest'ultima lo avesse lasciato. La donna voleva rifarsi una vita, ma purtroppo l'uomo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, ...

L'Intervista - Loredana Berté gela Maurizio Costanzo : 'Perché hai Litigato con Renato Zero?'. E lei lo gela : Ospite della puntata di ieri, giovedì 11 ottobre, de L' Intervista di Maurizio Costanzo Loredana Bertè si è aperta a tutto tondo parlando della sua infanzia e della sua carriera. In particolare ...

GF VIP : nella notte Francesco Monte dopo il bacio Litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati nel cuore della notte ma il loro rapporto, dopo quel bacio, si L'articolo GF VIP: nella notte Francesco Monte dopo il bacio litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi Litiga con Francesco Monte : "Non sono un chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

Maria Momilia uccisa e gettata nel canale. «Ha Litigato con una donna poco prima di morire» : L?istruttore di difesa personale di Maria Momilia è sotto interrogatorio da qualche ora. La donna aveva avuto con lui una lezione fuori programma proprio domenica...

Nino Castanotto vs Barbara De Santi / Uomini e donne - la dama Litiga con tutti : Maria De Filippi la rimprovera : Nuova lite tra Nino Castanotto e Barbara De Santi nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Maurizio Battista Litiga con Silvestrin : stasera abbandona il GF Vip? : Grande Fratello Vip: amicizia finita tra Maurizio Battista e Silvestrin? Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin hanno avuto un acceso dibattito al Grande Fratello Vip e questo potrebbe segnare la fine della loro amicizia. Il loro rapporto è iniziato a sgretolarsi con l’unione dei due gruppi: qualche giorno fa, infatti, è stata la produzione a riunire i Cavernicoli e gli Agiati sotto lo stesso tetto. Questa decisione, però, sembra aver ...

Enrico Silvestrin Litiga con Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3: Enrico Silvestrin contro Eleonora Giorgi La reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip nella parte agiata della casa ha iniziato a scricchiolare. In queste ore sono venuti a galla i primi contrasti tra il gruppo dei cavernicoli e quello dei casalinghi. Eleonora Giorgi e Enrico Silvestrin hanno litigato a causa della gestione dei compiti all’interno del reality e in particolare della spesa. Andrea Mainardi, in ...

Taranto - Litiga con la moglie e lancia la figlia di sei anni dal terzo piano : Aveva perso da diverso tempo la patria potestà sui figli. Oggi pomeriggio, al culmine dell'ennesima lite familiare, ha compiuto un insano gesto: ha preso la figlia di sei anni e l'ha gettata dal terzo piano di una palazzina situata nel rione Paolo VI di Taranto. Poi, con furia spietata, si è accanito contro l'altro figlio di 14 anni (inizialmente si credeva che questo fosse di età compresa tra i 9 e i 10 anni), accoltellandolo alla gola. Secondo ...