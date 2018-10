L' Italia tra sole ed acquazzoni | temperature miti sopra la media stagionale

Ciclismo - anche Visconti e Cimolai tra gli Italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

La crescita di Forza Italia Centrodestra al 45 - 2% : L a conferma che il Centrodestra unito vincerebbe le elezioni se si votasse ora, arriva dall'ultimo sondaggio di Tecnè, che valuta la coalizione complessivamente al 45,2%. Con la Lega al 30,4%, in ...

Lo spread tra Italia e Germania è quello sugli investimenti : Per il nostro Paese il nodo più rilevante che si pone è quello della produttività e dell’innovazione. Dal 1998 la produttività Italiana è rimasta pressoché stabile, a fronte di un...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

L'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone a rischio povertà : È L'Italia il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di persone a rischio povertà o di esclusione sociale: sono 17,407 milioni, il 28,9% della popolazione. A rilevarlo è Eurostat che segnala ...

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due Italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...