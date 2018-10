L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie | un grande successo tra Napul’è

optimaitalia

: L'ironia di @_GigiDAlessio_ al #BaroneRosso di @RedRonnie, un grande successo tra #Napulè di #PinoDaniele,… - OptiMagazine : L'ironia di @_GigiDAlessio_ al #BaroneRosso di @RedRonnie, un grande successo tra #Napulè di #PinoDaniele,… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ha avuto le dimensioni delevento l'incontro tra RedD'Alessio alLive, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine.Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cuiD'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red: un incontro decisamente inedito e sorprendente, ricco di aneddoti, ricordi e uno sguardo al futuro.D'Alessio ha mostrato la sua proverbiale autoironia quando ha ricordato di essere arrivato ai microfoni di Reddopo mostri sacri come Paul McCartney e Vasco Rossi, felice di essere "venuto a mettere il bollino sul passaporto, perché tu sei un po' come la Cassazione per il mondo della musica", ha scherzato con Red. Popolarissimo ...