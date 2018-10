Liberarsi dalla cimice verde è possibile Ecco come | basta poco

caffeinamagazine

: RT @IlariaBifarini: Uscire dall'euro sarebbe l'unica strada per tornare a crescere e liberarsi dalla morsa letale dell'austerity imposta da… - lsd4e : RT @IlariaBifarini: Uscire dall'euro sarebbe l'unica strada per tornare a crescere e liberarsi dalla morsa letale dell'austerity imposta da… - dayflyer : RT @IlariaBifarini: Uscire dall'euro sarebbe l'unica strada per tornare a crescere e liberarsi dalla morsa letale dell'austerity imposta da… - populista375 : RT @IlariaBifarini: Uscire dall'euro sarebbe l'unica strada per tornare a crescere e liberarsi dalla morsa letale dell'austerity imposta da… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo le mosche, di cui un antico proverbio dice che Dio le abbia fatte dimenticandosi poi il perché, sono l’insetto meno amato dagli uomini, è laconosciuta da tutti per il suo odore fastidioso. Con l’arrivo dell’autunno l’invasione delle cimici verdi che, attratte dal calore, tendono a entrare in casa, magari nascoste attraverso i panni stesi è una costante. Tenerle lontane è, anche senza arrecare danno a questi insetti, per la gioia degli animalisti più intransigenti. C’è chi consiglia un infuso biologico a base di acqua e tabacco, ma il rimedio migliore sembra essere anche il più semplice: acqua calda e sapone in uno spruzzino, da distribuire poi su finestre, balconi e zanzariere e in tutti quei posti in cui le cimici vengono avvistate frequentemente. Il sapone ha un effetto disidratante sulle cimici e le uccide facilmente: se però non ...