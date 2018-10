L' Europa che verrà | 4 priorità da affrontare

Cyberpunk 2077 : Bandai Namco pubblicherà il gioco in Europa : CD PROJEKT RED, creatori e publisher della serie di giochi di The Witcher, e Bandai Namco Entertainment Europe sono lieti di annunciare la loro partnership per distribuire Cyberpunk 2077 in 24 Paesi europei. Bandai Namco distribuirà Cyberpunk 2077 Michal Nowakowski, Membro del board di CD PROJEKT e SVP of Business Development afferma: La nostra partnership di distribuzione con Bandai Namco è costruita su solide basi ...

Sampdoria - Praet tranquillizza i tifosi : “altro che addio - voglio l’Europa” : Sampdoria, Praet non sembra pensare all’addio al club doriano, il centrocampista belga vuole l’Europa con la squadra di Giampaolo La Sampdoria è partita bene in questo inizio di stagione. Giampaolo sta valorizzando al meglio i calciatori che ha in rosa, tra questi Praet, atteso ad un ennesimo passo avanti verso la definitiva consacrazione. Il centrocampista belga, ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, svelando i suoi ...

Dieselgate - anche Opel nello scandalo : presto richiamate 100 mila auto in tutta Europa : anche la Opel nei guai per lo scandalo Dieselgate, tanto che 100 mila auto [VIDEO] potrebbero presto essere richiamate in tutta Europa per controlli. E’ di oggi la notizia di perquisizioni effettuate dalla polizia tedesca nel quartier generale di Rüsselsheim, vicino a Francoforte, e nell'impianto produttivo di Kaiserslautern, nella regione della Renania-Palatinato, in to allo sviluppo delle indagini in corso sulla vicenda dei motori diesel ...

Verdi - proposte progressiste e mai ambigue. Perché l’onda ecologista ha investito l’Europa : Ieri l’Europa ha avuto una scossa verde, o, per meglio dire, ne ha avute tre: in Baviera, in Belgio e in Lussemburgo si sono svolte elezioni chiave (rispettivamente, statali, amministrative e legislative) che hanno un minimo comune denominatore, ossia la chiara, incontestabile affermazione dei partiti Verdi come una forza politica vincente in tutta Europa, pochi mesi dopo le elezioni locali in Olanda che hanno portato, tra l’altro, a diventare ...

Germania - perché la Baviera può cambiare la geografia politica d'Europa : Il risultato storico per i Verdi e la deludente frenata per i nazionalisti anti immigrati della Afd, cambiano il segno del tracollo della Csu e della Spd

Pink sta per rivelare le date del tour in Europa : ci sarà anche l’Italia? : Dita incrociate! The post Pink sta per rivelare le date del tour in Europa: ci sarà anche l’Italia? appeared first on News Mtv Italia.

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna e quell’Europa tornata che fu brivido di tempi d’oro : Mercoledì 10 ottobre 2018: Bologna s’è riaffacciata all’Europa del Basket, sulla sponda Virtus. Dopo nove anni travagliati, tanti quinti posti in regular season di Serie A trasformati in quarti dei playoff, due anni anonimi, la retrocessione diretta in A2 del 2015-16, la risalita della stagione successiva e il consolidamento del nuovo corso, le V nere hanno ripreso, contro il Neptunas Klaipeda, una marcia che s’era interrotta ...

UN GEL CHE RIGENERA LE CELLULE DEL CUORE DOPO L'INFARTO : UN PROGETTO TUTTO ITALIANO PREMIATO DALL'Europa - : Non ci resta che augurare a lei e al suo team un buon lavoro, ringraziandoli della passione che mettono ogni giorno al servizio della scienza… e di tutti noi. Sources: La Stampa

Presadiretta racconta la guerra per le agevolazioni sul lavoro che si combatte nei Paesi dell'est Europa : Gli Stati dell'est Europa combattono da anni una guerra silenziosa a colpi di agevolazioni fiscali e incentivi per sottrarsi reciprocamente fette di mercato. Proprio su questo tema si incentra l'ultima puntata di Presadiretta, intitolata appunto "La guerra del lavoro", in onda stasera alle 21.15 su Rai 3.Tra questi Paesi c'è la Slovacchia, balzata alla cronaca quando è scoppiata la crisi dell'Embraco. Il caso esplode a gennaio del ...

Perché l’Europa vuole liberalizzare al 100% i viaggi in pullman : (Foto: Flixbus) Un anno fa la Commissione europea ha messo nero su bianco la sua proposta di legge per liberalizzare il mercato dei pullman e degli autobus lungo le strade del vecchio continente. Bruxelles la considera una questione di sviluppo, posti di lavoro e servizi ai cittadini. Ma anche un gancio per intervenire sull’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Una ricerca di Ce Delft, centro studi olandese specializzato in tematiche ...

Auto elettriche : cresce la vendita in Europa - in Norvegia 1 nuova auto su 3 è elettrica : Le auto elettriche sono sicuramente il futuro della mobilità urbana e non solo, bisogna fare i conti con la realtà che vede i carburanti fossili in rapido esaurimento, cosa che tutti sanno, ma che nessuno leggi di più...

Stipendi - perché crescono poco in Europa e ancora meno in Italia : I paesi Ue hanno chiuso il 2017 con un aumento delle retribuzioni del 2,4%. L’Italia si è fermata al +0,4%, e il divario si mantiene nell’anno in corso. perché siamo sempre costretti a rincorrere? La risposta è facile: disoccupazione fuori controllo e pochi cenni di ripresa. Ma non solo...

Il film di Paul Greengrass, targato Netflix e presentato al Festival di Venezia 2018, parla della strage di Utoya in Norvegia del 2011.

Mick Schumacher sulle orme di papà : è campione d'Europa di F3 : Quel sette volte campione del mondo della massima serie, le cui reali condizioni di salute sono avvolte nel mistero a ormai quasi cinque anni dal terribile incidente sugli sci tra le montagne ...