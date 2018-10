L' eruzione del Vesuvio fu ad ottobre | un' iscrizione cambia la data

Quando ci fu l'eruzione del Vesuvio - un'iscrizione cambia la data - : Napoli, 16 ott., askanews, - l'eruzione del Vesuvio che ha distrutto Pompei e Ercolano sarebbe da datare nell'autunno del 79 d.C., il 24 ottobre, e non in estate, il 24 agosto, come finora si pensava. ...

Guatemala - nuova eruzione del “Volcán de Fuego” : flussi piroclastici come quelli che il 3 giugno hanno ucciso 450 persone : 1/171 ...

eruzione del Vesuvio del 79 d. C. : le vittime finirono per "esplodere"

Cosa successe alle vittime dell'eruzione del Vesuvio : Un team della Federico II di Napoli scopre Cosa è avvenuto nei corpi delle vittime al momento della morte, durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Cosa successe alle vittime dell’eruzione del Vesuvio : (foto: Photography by Jerey Villasis. Philippines/Getty Images. Il Giardino dei Fuggitivi a Pompei) Torniamo a quasi due millenni fa, al 79 d.C.: una data storica, purtroppo tragica, che ha visto il Vesuvio protagonista con un’eruzione dalla portata catastrofica, durata due giorni. Si tratta del più forte evento eruttivo mai registrato nella zona, che ha distrutto Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis. In due giorni, le vittime sono state ...

eruzione del vulcano Soputan - colonna di cenere alta 4 chilometri : è di nuovo allarme calamità in Indonesia : Di nuovo allarme in Indonesia : è in corso l'Eruzione del vulcano del Monte Soputan sull'isola Indonesiana di Sulawesi, a 900 chilometri da Palu, la località che nei giorni scorsi è stata messa in ...

Indonesia : imponente eruzione del vulcano Soputan - sull'Isola Sulawesi : Non c'è pace per l'Indonesia e per l'isola di Sulawesi, sconvolta dal terremoto e tsunami del 28 Settembre. Nelle ultime ore si è improvvisamente risvegliato con una violenta eruzione il vulcano...

Indonesia : dopo terremoto e tsunami - Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO] : L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo. Il numero delle vittime del ...