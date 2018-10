L' epoca della satira più bassa

Raduno Multiepocale di Gruppi Storici : in Cittadella una passeggiata nella storia : Esibizioni a rotazione nell'area spettacoli dalle 14 alle 19. Attività per bambini dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Banchetti Storici presenti durante tutta la giornata. L'Ingresso alla ...

Raid dell’Etna : a bordo di leggendarie auto d’epoca alla scoperta di luoghi affascinanti della Sicilia : Mille chilometri da percorrere a bordo di leggendarie auto d’epoca per scoprire, rievocare e ammirare i luoghi e le residenze nobiliari più affascinanti della Sicilia. Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi – giovedì 20 settembre – nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti in presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese, è stato dato ufficialmente il via alla ventunesima edizione del Raid dell’Etna, la manifestazione ...

Addio a Luisa Mann - protagonista dell'epoca d'oro della new wave italiana : Fino a pochi giorni fa era in onda quotidianamente su Radio Due Rai, al microfono del programma Commessi Viaggiatori. Era un ritorno alla radio dopo che negli anni '80 e '90 aveva condotto programmi ...

Monete d'oro romane - "un ritrovamento epocale - segna il percorso della storia" : "Per me questo è un caso più che eccezionale è epocale, uno di quelli che segna il percorso della storia". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, nella conferenza stampa di presentazione, a Milano, del ritrovamento delle Monete d'oro di epoca romana avvenuto a Como. "Non siamo ancora in grado di capirlo, ma è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati".Si tratta di un 'tesoro' di 300 Monete ...

Prima Wolfe - poi Roth e ora Vincino - genio libero della nostra epoca : Al direttore - Cioè siamo senza Tom Wolfe senza Philip Roth e ora senza Vincino? Mariarosa Mancuso “Noi di satira – mi ha scritto Vincino giocando con il suo splendido palermitano pochi giorni fa, in mezzo a uno dei tanti messaggi che ha continuato a scrivere e a scriverci anche nelle ore più comp