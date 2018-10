L' Emilia mette a gara i vaccini I medici | “Rischi per i bimbi”

Giro dell’Emilia 2018 – De Marchi ammette : “fuga? Non era preparata - ecco quando ho capito di potercela fare” : Alessandro De Marchi rivela qualche dettaglio in più sulla strategia utilizzata per il successo nel Giro dell’Emilia: il ciclista azzurro ammette di aver usato l’istinto Alessandro De Marchi ha trionfato nella 101ª edizione del Giro dell’Emilia. Il ciclista della BMC si è imposto, sulle strade emiliane, davanti a Uran e Teuns. De Marchi è stato autore di un attacco da lontano, in grado di risultare sorprendente e decisivo ...