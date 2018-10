Lele dei Negramaro | la promessa della moglie a un anno dal matrimonio

'Se non avessi fatto il calciatore...' Tutte le vite paralLele dei grandi - e non - del pallone. LE FOTO : "Se non fossi stato un cantante allora avrei fatto il calciatore… o il rivoluzionario" diceva Bob Marley. E se invece loro, fenomeni e non del pallone, non avessero dedicato la loro vita al calcio? ...

Il messaggio d’amore di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro : “Ti sposerei ancora” : È stato decisamente il mese più difficile della sua vita, da quando quel 17 settembre scorso ha soccorso suo marito dopo un malore, ma il messaggio di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro è intriso di speranza per il futuro. L'attrice ha parlato molto poco in queste ultime quattro settimane, restando al capezzale del chitarrista all'ospedale Vito Fazzi di Lecce da quanto è stato ricoverato d'urgenza in rianimazione dopo essersi sentito ...

Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro - sta meglio. Sciolta la prognosi : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroLele Spedicato è davvero fuori pericolo. Il chitarrista dei Negramaro, ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di un’emorragia cerebrale, è cosciente e vigile. Risponde agli stimoli e migliora di giorno in giorno. Ora il paziente respira ...

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro - verso la riabilitazione in centri specializzati : Gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro raggiungono il web direttamente da Lecce oggi, mercoledì 10 ottobre 2018. Emanuele Spedicato sta meglio e i medici oggi sciolgono la prognosi. "Il paziente è fuori pericolo e respira autonomamente", si legge. Le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro migliorano lentamente e al momento il musicista è fuori pericolo. I medici della Rianimazione del ...

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro colto da malore : “Fondamentali i prossimi 10 giorni” : Emanuele Spedicato, detto “Lele“, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce perché colpito da malore, sta meglio: i medici hanno sciolto la prognosi, secondo quanto reso noto nel Nuovo bollettino medico della Asl Lecce. “Ora il paziente è fuori pericolo e respira autonomamente” e le sue condizioni di salute stanno migliorando. “I medici ...

