LEGO DC Super-Villains disponibile da oggi

LEGO DC Supercriminali - recensione : Traveller's Tales gioca ancora con i mattoncini. A distanza di 13 anni da LEGO Star Wars, non sembra voler mollare la presa e stavolta ci fa vivere il lato oscuro della DC Comics. Dopo aver vestito i panni degli eroi di entrambi gli universi fumettistici, è giunta l'ora di infilarsi le sgargianti calzamaglie di buona parte delle loro controparti cattive. La storia stavolta è originale, anche se prende spunto da una vecchissima serie di fumetti. ...

Ecco il trailer di lancio di LEGO DC SUPER-VILLAINS! : E’ ormai prossima l’uscita del nuovo gioco targato LEGO sviluppato da TT Games, questa volta sono i cattivoni DC ad essere i protagonisti del titolo. Il gioco permetterà di poter creare il proprio villain, protagonista della storia che esplorerà i vari angoli del DC Universe. LEGO DC Super-Villains sarà disponibile in Italia il 19 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto trovate la sinossi del gioco: ...

LEGO DC Super-Villains : il confine tra buoni e cattivi : Quando sia il mito che la scienza non riescono a spiegare la situazione, Wonder Woman si rivolge a John Costantine e alla Justice League Dark che è sulle tracce della scomparsa Madame Xanadu. Mentre ...

WARNER BROS annuncia il Season Pass per LEGO DC Super-Villains : WARNER BROS. Interactive Entertainment ha svelato oggi il Season Pass di LEGO DC Super-Villains, che offre ai giocatori fantastici contenuti di gioco aggiuntivi ispirati ai più svariati prodotti DC, come film, serie TV, cartoni animati e fumetti. LEGO DC Super-Villains: annunciato il Season Pass Il Season Pass conterrà sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui due Pacchetti Livello ...

