Legge di bilancio - Tutte le misure per gli automobilisti

: Una ripetizione delle spese della Prima Repubblica, dei regali agli evasori di Berlusconi, delle spending review em… - Linkiesta : Una ripetizione delle spese della Prima Repubblica, dei regali agli evasori di Berlusconi, delle spending review em… - matteorenzi : La legge di bilancio penalizza famiglie e lavoratori italiani. E regala soldi a speculatori. L’Italia così va a sba… - AndreaMarcucci : Vertici infiniti ed inconcludenti, proposte sempre diverse: tra #Lega e #5stelle è in corso uno scontro di potere t… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Premesso che i testi dei provvedimenti ancora non ci sono, alcuni aspetti della manovra approvata ieri sera dal governo impatteranno direttamente o indirettamente sulla vita di molti. Vediamo nel dettaglio. Con lavvertenza che, per il momento, si tratta solo di indicazioni e che unanalisi più approfondita sui contenuti potrà essere fatta solo quando il decreto e il disegno disaranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.Niente aumenti di Iva e accise sui carburanti. Era stato scritto nero su bianco sul cosiddetto contratto di governo tra Lega e M5S: Si dichiara lintenzione di voler sterilizzare le clausole di salvaguardia UE che comportano laumento delle aliquote Iva e delle accise. Impegno rispettato: limposta e le accise sui carburanti, dunque non aumenteranno. Anzi, queste ultime, in teoria, dovrebbero diminuire, comè scritto sullo stesso contratto e come più ...