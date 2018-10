Legge di Bilancio 2019 | raggiunto accordo su pace fiscale Quota 100 e reddito di

Legge di bilancio - Tutte le misure per gli automobilisti : Premesso che i testi dei provvedimenti ancora non ci sono, alcuni aspetti della manovra approvata ieri sera dal governo impatteranno direttamente o indirettamente sulla vita di molti automobilisti. Vediamo nel dettaglio. Con lavvertenza che, per il momento, si tratta solo di indicazioni e che unanalisi più approfondita sui contenuti potrà essere fatta solo quando il decreto e il disegno di Legge saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.Niente ...

Legge di bilancio 2019 - abolizione del numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di Medicina - : La misura contenuta nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri di ieri. "Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi", si ...

Test di medicina - la Legge di bilancio lo abolisce : addio al numero chiuso : La legge di bilancio varata ieri sera dal Consiglio dei ministri prevede l'abolizione del numero chiuso a medicina: niente più Test per l'ingresso alla facoltà di medicina e Chirurgia, probabilmente a partire dal prossimo anno. La ministra della Salute, Giulia Grillo, aveva detto di essere favorevole all'introduzione del modello francese: ecco come funziona.Continua a leggere

Governo : approvati Legge di bilancio - condono fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Cosa prevedono : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il condono fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

