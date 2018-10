Lega San Salvo | Governo abruzzese incapaec di garantire la sicurezza del

Susanna Ceccardi - Salvini pensa alla sindaca di Cascina candidata della Lega alle regionali 2020 in Toscana : C'è chi dice che lei sia la pedina per un gioco più grande: la rottura definitiva col centrodestra e l'accordo, anche elettorale coi 5 Stelle. Nel 2010, in Toscana, alle regionali, dove la candidata a ...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto ilLegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

Bari - cinghiale investe auto al San Paolo. Carrieri : 'Assistenza Legale gratuita vittima va risarcita' : Vito e sua moglie sono stati aggrediti da un cinghiale che ha urtato violentemente la loro auto prima di fuggire. Loro sono fortunatamente usciti illesi, mentre la vettura ha riportato più di mille ...

Dl fisco - fonti Lega : sanatoria sarà anche per liti e cartelle esattoriali - 20 rate in 5 anni : Con la pace fiscale che partirà 'subito', si potrà sanare il contenzioso con il fisco 'pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria al secondo grado, al primo grado è il 50, senza ...

Pace fiscale : c'è l'accordo/ Ultime notizie - decreto Lega-M5s : nero sanabile fino a 100mila euro : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:49:00 GMT)

Bomba carta contro la Lega in Trentino - Salvini : se pensano di fermarci così - si sbagliano : Matteo Salvini fa il week end in Trentino Alto Adige perché domenica prossima si vota per le provinciali e la Lega secondo i sondaggi avrà un successone quassù. Ma ad accogliere Salvini c'è stata ...

Teresanna Pugliese e le critiche all’abito da sposa : “Mi sono espressa con eLeganza” : Teresanna Pugliese risponde alle critiche al suo abito da sposa A Pomeriggio 5 oggi si è parlato di matrimonio e c’era ospite Teresanna Pugliese. Il suo abito da sposa è stato molto criticato. Per ciò che abbiamo conosciuto di lei a Uomini e Donne potevamo immaginare che le critiche e gli insulti non l’avrebbero colpita […] L'articolo Teresanna Pugliese e le critiche all’abito da sposa: “Mi sono espressa con ...

Pobeda Airlines inaugura il colLegamento tra gli Aeroporti di Milano Bergamo e San Pietroburgo : ... «Il lancio del nuovo volo tra Milano Bergamo e San Pietroburgo dimostra l'interesse reciproco tra una delle città più europee della Russia e l'economia dinamica della Lombardia. Lo dimostra la ...

Pirateria : 4 consumatori di musica su 10 usano metodi ilLegali per usufruirne : L’abitudine di ascoltare la musica attraverso i servizi di streaming è sempre più comune nella nostra vita quotidiana e generalizzata. Ed è anche il modo legale più utilizzato per accedere a questi contenuti. Se questi leggi di più...

Giada Pezzaioli - seno rifatto/ Giovanni Conversano svela i dettagli : colLegamento dalla clinica a Pomeriggio 5 : Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano si è rifatta il seno. Barbara D'Urso si collega con la clinica in diretta a Pomeriggio 5 per gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Santori : ingiurie e minacce a Lega per aver detto no a musica no stop : Roma – “‘Esponente de la Lega Succhiami il ca**o e vai a giocare a inc***re’. Questi sono i toni minacciosi pieni di insulti a sfondo sessuale e omofobi, rivolti alla Lega di Matteo Salvini, a me e al responsabile de Il Messaggero.it, Marco Pasqua, da parte di due sedicenti rapper romani. La colpa? aver difeso il legittimo diritto dei cittadini alla serenita’ nelle proprie case da un festival di ben 12 ore ...

«Altre 3 donne accusano Ronaldo». Lui vola in Portogallo per parlare coi Legali : Per il tabloid inglese The Sun una delle ragazze avrebbe firmato un patto di riservatezza proprio come quello siglato da Mayorga

'Altre 3 donne accusano Ronaldo'. La famiglia lo difende - lui vola in Portogallo per parlare coi Legali : Continua l'offensiva nei confronti di Cristiano Ronaldo, da parte dell'avvocato di Kathryn Mayorga. Leslie Stovall, il legale dell'ex modella americana che ha avviato un'azione di tipo civile dinanzi ...