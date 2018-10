Lega Pro | Gravina si dimette dall’incarico di presidente

Cesana - la Procura di Torino indaga : l'ipotesi di reato è trasporto ilLegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l'ingresso in territorio dello Stato . Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al ...

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto ilLegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

Sara Affi Fella/ L’ex tronista si è affidata a uno studio Legale per proteggersi dalle accuse (Uomini e Donne) : Nicola Panico ha incontrato di recente Sara Affi Fella, trovandosi davanti ad una persona sciupata e dimagrita. Le sue dichiarazioni al sito Isa e Chia.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

MANOVRA - PACE FISCALE : COMPROMESSO Lega-M5S/ Tetto a 100mila euro di nero e pene più severe per evasori : MANOVRA, PACE FISCALE ok. Addio Fornero, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio “Avanti senza paura"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Pace fiscale - Di Maio : “Con la Lega raggiunto buon compromesso. Per noi impossibile fare condoni tombali” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine della conferenza stampa, ha dichiarato sulla Pace fiscale: “Per noi non si potevano fare condoni tombali, il compromesso raggiunto è buono perché riguarda il dichiarato e utilizza strumenti già esistenti”. Il tetto è fissato a 100mila euro. L'articolo Pace fiscale, Di Maio: “Con la Lega raggiunto buon compromesso. Per noi impossibile fare condoni tombali” proviene da Il ...

Manovra - compromesso M5S-Lega dopo le tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Avanti Tap - il M5s si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla Lega : Chiarezza e coerenza. Una campana che i grillini hanno suonato a lungo e che ora, dall'Ilva ai vaccini, alla Tap, sembra ritorcersi contro di loro. Una deLegazione di parlamentari e consiglieri pugliesi del M5s, insieme al sindaco di Melendugno Marco Potì, dopo il Consiglio dei ministri che darà il

Lega e M5s provano a intortare l'Ue e la vittoria del volley femminile. Di cosa parlare a cena : Se vi diverte a cena potete rinverdire le battute sull'andare o non andare, farsi notare o non farsi notare. Insomma potete occuparvi dello strano gioco a distanza tra Di Maio e Salvini sulla partecipazione alle riunioni del governo che pure loro stessi vicepresiedono. Tutto un rincorrersi oggi, tut

One Team – Fondazione Laureus Italia Onlus aderisce al progetto di EuroLega con l’Olimpia Milano : La Fondazione Laureus Italia Onlus insieme all’Olimpia Milano per il progetto One Team di Eurolega Fondazione Laureus Italia Onlus per la prima volta prende parte all’iniziativa One Team, promossa da Euroleague, la massima competizione di pallacanestro europea, il cui scopo è promuovere l’impegno sociale dei club che vi partecipano. Olimpia Milano, il club più titolato del campionato Italiano, ha scelto la Fondazione Laureus per ...

AfroNapoli - calciatrice fuori dal team perché candidata con la Lega : le compagne protestano perché 'ingiusto' : Titty Astarita è candidata alle comunali di Marano , Napoli , nel centrodestra e sostiene il sindaco Pezzella con la Lega di Matteo Salvini . La Astarita è il capitano della squadra di calcio ...

Esame d'italiano e traduzione delle insegne per i negozi etnici : la proposta della Lega : Nella relazione, la senatrice ha spiegato che la finalità 'è la realizzazione di una seria politica di integrazione tra cittadini italiani ed extracomunitari'.

Prove sismiche sul viadotto che colLega Risorgimento e Ragusa Ibla : Prove sismiche sul viadotto che collega via Risorgimento a Ragusa Ibla. Si terranno mercoledì e giovedì, 17 e 18 ottobre. Chiuso al traffico.