Leader dei movimenti catalani in carcere senza processo Amnesty accusa | Liberateli

“Il M5s è incompatibile con noi”. Parla il Leader dei Verdi in Europa : Roma. “Una coalizione tra grillini e Verdi? A me pare che la collocazione naturale del M5s, in Europa, sia nel blocco dei partiti sovranisti. E d’altronde, non è coi sovranisti d’estrema destra che governano in Italia?”. Vista da Bruxelles, la questione sull’identità profonda del M5s appare abbastan

Chi è Katharina Schulze - la Leader dei Verdi bavaresi - : Maratoneta dei comizi e grande comunicatrice, ha un motto: "Salvare il mondo pragmaticamente, un passo alla volta"

Germania : chi è Katharina Schulze - la 33enne Leader dei Verdi bavaresi : Specializzata in politica interna, porta avanti una posizione anomala per i Verdi: vorrebbe infatti collocare più poliziotti nelle strade, per garantire uno stato di diritto più forte e, al tempo ...

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei Leader'. Renzi annuncia contromanovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

Chi è Katharina Schulze - la Leader che guida la rinascita dei Verdi in Baviera : Lei non si pone limiti: «Nella mia visione - dice - l'obiettivo è salvare il mondo, pragmaticamente». Sembra un apocrifo di Obama, uno dei suoi miti.

Zingaretti : persone prima dei Leader : ... rimettendo al centro le persone prima dei leader.Dobbiamo cominciare a parlare al popolo che ci ha voltato le spalle.Non voglio accordi con M5S.Dobbiamo disarticolarli con l'iniziativa politica", ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei Leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Zingaretti : persone prima dei Leader : ... rimettendo al centro le persone prima dei leader.Dobbiamo cominciare a parlare al popolo che ci ha voltato le spalle.Non voglio accordi con M5S.Dobbiamo disarticolarli con l'iniziativa politica", ...

Zingaretti : persone prima dei Leader : 13.30 "Dobbiamo rigenerare un campo chiamando una nuova generazione al protagonismo, rimettendo al centro le persone prima dei leader.Dobbiamo cominciare a parlare al popolo che ci ha voltato le spalle.Non voglio accordi con M5S.Dobbiamo disarticolarli con l'iniziativa politica", dice Zingaretti a Piazza Grande. Poi:c'é un pericoloso tentativo per nascondere che il governo sta perdendo la sfida del cambiamento.Parlano di povertà,ma l'unica ...

Kazakhstan - ad Astana il VI Congresso dei Leader delle religioni mondiali : In quell'occasione, delegati di alto livello inviati da 17 realtà e istituzioni religiose e confessionali di tutto il mondo sedettero alla grande tavola rotonda nella sala del Saltanat Saraiy, per '...

Torino - patente revocata al Leader dei NoTav : “Non ne ha più i requisiti morali” : Il provvedimento della prefettura di Torino nei confronti di Giorgio Rossetto, leader di Askatasuna. Ironia sul web da parte dei membri del movimento di protesta: "patente revocata perché sei un No Tav. Marceremo sempre un metro avanti a chi ci vorrebbe fermare"Continua a leggere

Manfred Weber - Leader dei popolari Ue : 'La linea dura italiana mi piace ma non diamo la colpa a Bruxelles' : Posto che 'tutti i governi devono rispettare i principi fondamentali della Ue' e 'lavorare cercando un accordo con gli altri', sul tema immigrazione , sostiene il leader dei popolari Ue Manfred Weber ,...

Poste Italiane apre Postepay Spa per diventare Leader dei pagamenti digitali : Al via Postepay Spa per pagamenti digitali e le ulteriori novità del momento di Poste Italiane: di cosa si tratta e cambiamenti

Napoli - il Leader del corteo dei migranti attacca Salvini : Napoli,, askanews, - "Con il decreto di Salvini noi pensiamo che la democrazia italiana sia morta, sia malata. Dov'è scritto nel decreto di Salvini che la legge è fatta per difendere i poveri? Salvini ...