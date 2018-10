Lazio | domani la ripresa | torna Luis Alberto

Serie B - domani giudizio sull'Entella : 'Fiducia nel Tar del Lazio' : domani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dalla Lega di B e dalla Figc contro la sentenza del mese scorso del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che deliberando sul caso-Cesena avrebbe virtualmente riammesso in Serie B la Virtus Entella. La Lega di B, alla vigilia dell'udienza, ha diffuso una nota, esprimendo 'Fiducia che la ...

Lazio - Radu punta il Francoforte : il romeno da domani in gruppo : Tornerà a giocare in Europa League, Stefan Radu. Il difensore della Lazio, fermo per una contrattura al polpaccio, domani sarà di nuovo in gruppo con i compagni. Dopo aver saltato le gare con Apollon ...

Smog Milano : da domani limitazioni alla circoLazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...

Lazio - domani la ripresa : Inzaghi ritrova Radu : Il difensore romeno ha smaltito la contrattura che lo aveva fermato contro l'Empoli, sarà a disposizione per l'Europa League

Crollo Genova - Regione Lazio : domani bandiere a mezz'asta : Roma, 17 ago., askanews, - In segno di lutto per le vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova e di rispetto nei confronti delle tante famiglie coinvolte in questa tragedia, la Regione Lazio terrà ...

Dal no al Napoli alla sfida di domani : Ciro 'nnammurato della Lazio : Non è core 'ngrato, è solo laziale 'nnammurato. Non basta che De Laurentiis ci abbia ripensato, Immobile adesso sta bene alla Lazio ed è pronto ancora a dare il massimo. Subito contro il suo Napoli ...