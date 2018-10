Lazio | Caicedo | Voglio dare di più per questa squadra

Serie A Lazio - Caicedo sfida Garcia : «Dobbiamo batterli a tutti i costi» : ROMA - L'attaccante della Lazio , Felipe Caicedo , è intervenuto ai microfoni dell'emittente del club biancoceleste. Le sue impressioni sul girone di Europa League : " Siamo stati inseriti all'interno ...

Lazio-Fiorentina 0-0 La Diretta C'è Caicedo con Immobile. Luis Alberto in panchina : Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine settimana di ...

Lazio-Fiorentina LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta. Caicedo titolare : formazioni ufficiali Lazio, 3-5-1-1,: Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Fiorentina, 4-3-3,: Lafont,...

Probabili formazioni / Eintracht Lazio : occasione per Caicedo - quote e ultime novità live (Europa League) : Probabili formazioni Eintracht Lazio: quote e le novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a Francoforte, per la sfida valida nel secondo turno di Europa League.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:47:00 GMT)

Eintracht-Lazio - le probabili formazioni : fuori Immobile - dentro Caicedo : Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Europa League tra Eintracht-Lazio. Simone Inzaghi è stato chiaro: “Concentrarsi totalmente sull’Europa League per dimenticare la brutta sconfitta nel derby”. Il tecnico biancoceleste si affiderà ad un abbondante turnover. In porta dentro Proto, mentre in difesa Bastos affiancherà Acerbi e Wallace nella solita linea a 3. […] L'articolo Eintracht-Lazio, le probabili ...

Europa League - Lazio : contro l'Eintracht Correa e Caicedo in attacco - Radu out : Simone Inzaghi punta sulla coppia d'attacco Correa-Caicedo per la gara di giovedì sera contro l'Eintracht. Nella rifinitura di Formello prima della partenza per Francoforte il tecnico ha provato ...

Lazio - retroscena Caicedo : ecco perché è rimasto - e quella promessa a Tare... : MERCATO Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport , l'acquisto di Wesley era quasi chiuso, ma il brasiliano non riusciva a convincere del tutto l'allenatore . A quel punto Inzaghi, tornato dalla ...

Lazio - il gol torna Felipe : la carta Caicedo ha dato i suoi frutti : Il poker è servito, ma in una mano di gruppo. Servono tutti, segnano tutti. La carta vincente la sfoggia però Inzaghi con un colpo ad effetto. Così è tornata la cooperativa del gol, in cui ognuno si ...

Lazio-Genoa 4-1 - doppietta di Immobile e gol di Caicedo e Milinkovic : ROMA - La formula con il doppio centravanti funziona e la Lazio travolge 4-1 il Genoa. Per la prima volta, Inzaghi ha schierato nella formazione iniziale Immobile e Caicedo insieme, e i due hanno ...

Lazio-Genoa 2-0 La Diretta Vantaggio di Caicedo - raddoppio di Immobile : La Lazio, vittoriosa al Castellani di Empoli domenica scorsa, ospita questo pomeriggio all'Olimpico il Genoa, reduce dalla vittoria casalinga di misura sul Bologna grazie al gol del solito...

Lazio avanti sul Genoa : ecco il gol di Caicedo [VIDEO] : La Lazio passa in vantaggio col gol di Caicedo, a sopresa nell’undici iniziale al posto di Luis Alberto. L’ecuadoregno ha segnato sfruttando l’assist di testa di Milinkovic. Assist di #Milinkovic e rete di #Caicedo! #Lazio in vantaggio! #LazioGenoa 1-0 pic.twitter.com/fHOa9anzHh — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...

