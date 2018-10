Lavoro | lo stop alla Fornero? 400 mila posti per i giovani

Def - Padoan contro Tria : “Reddito di cittadinanza e stop alla legge Fornero per creare Lavoro fa ridere” : Dopo l’illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nella Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato a Montecitorio, è intervenuto, duramente, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, oggi deputato Pd. “Che il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica servono per creare occupazione fa ridere e non è assolutamente vero che l’intervento sulle pensioni accelera l’uscita dal ...

Lavoro - Lazio : GameStop ricerca personale in diversi ruoli : GameStop ricerca personale nella regione Lazio nei ruoli di Addetto alle vendite Mobile Outfitters e Addetto alle vendite GameStop. Andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche che i candidati devono avere nei due ruoli e tutte le specifiche necessarie. Per candidarsi è necessario andare sul sito ufficiale e registrarsi all’offerta (https://www.GameStop.it/Lavoro#start). Offerta GameStop per Addetto vendite Mobile Outfitters La persona ...

Alibaba - stop al piano per creare 1 milione di posti di Lavoro in Usa : “Relazioni con Cina non più amichevoli” : La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commerce Alibaba a rivedere i piani per la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro negli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste ...

Salvini : 'Lavoro ai giovani - stop alla legge Fornero e spazio al reddito di cittadinanza' : Si cominciano a delineare le intenzioni del governo Lega-M5S intorno alla manovra economica. Dopo il vertice di ieri avvenuto al Viminale tra Salvini, Di Maio e il premier Conte, la linea della Lega è chiara. 'Smantellare la Fornero. Sì al reddito di cittadinanza' Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei colleghi del M5S, non sono specializzato nel campo altrui, anche se posso assicurarvi che nella manovra ci sara', dato che il Paese lo ...

Domenica - stop negozi aperti : proposta Lega-M5S/ Governo - 8 giorni l'anno : a rischio 400mila posti di Lavoro? : Domeniche con negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5S, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:18:00 GMT)

Ford - cura drastica per attività in UE : ipotesi taglio 24 mila posti Lavoro e stop a Mondeo - Galaxy e S-Max : LONDRA - Ford potrebbe tagliare fino a 24.000 posti di lavoro e fermare la produzione di modelli come Mondeo, Galaxy e S-Max nel tentativo di rilanciare la sua attività europea. Secondo quanto...

Salvini spalma le promesse su tutta la legislatura : "Al Lavoro per lo stop alla Fornero e flat tax" : "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria". Lo afferma il ...

"Non si taglia il frutto del Lavoro" Pensioni - la Lega stoppa Di Maio : La Lega risponde ufficialmente a Luigi Di Maio sul tema del taglio delle cosiddette Pensioni d'oro. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, esponente della Lega, afferma ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it