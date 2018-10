L’app di Cortana si rinnova su Android e iOS arrivando alla versione 3 0

surface-phone

(Di martedì 16 ottobre 2018) Microsoft sta rilasciando per gli utentie iOS un nuovo aggiornamento in beta per l’app ufficiale dell’assistente vocaleche arriva così3.0. Le novità sono piuttosto interessanti e riguardano tutte pressochè l’aspetto dell’interfaccia grafica che adesso risulta non solo nettamente più moderna e piacevolevista ma anche più smart, intuitiva e funzionale. La nuova UI permette infatti una migliore gestione dei promemoria e soprattutto dei dispositivi bluetooth collegati allo smartphone con la possibilità di integrare l’AI con i principali servizi di audio in streaming quali Spotify, iHeartRadio e TuneIn. E’ stato anche introdotto il pieno supporto ai comandi vocali inerenti alle riunioni di Microsoft Teams ed è presente ora una nuova schermata dedicata completamente ai device compatibili concome, ad esempio, ...