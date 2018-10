L' ambulanza non arriva | dottoressa aggredita e presa a schiaffi

Foggia - l'ambulanza non arriva : dottoressa presa a schiaffi : l'ambulanza non arriva e la dottoressa viene presa a schiaffi. È successo nella periferia di Foggia. Il medico, Giuseppina Gentile, era in servizio su un'automedica e stava soccorrendo una persona rimasta ferita in un incidente stradale.Vista l'urgenza del caso, la donna ha chiamato la centrale operativa chiedendo l'invio di un'ambulanza, ma quando è stata informata dell'assenza di vetture disponibili in quel momento, la folla che era accorsa ...

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...

Brasile - l'ambulanza in campo non riparte : i giocatori di Vasco e Flamengo la spingono : Di stranezze, sui campi professionistici, se ne vedono a ogni fine settimana. E alcune si rivelano talmente singolari da diventare virali. L'episodio curioso e insolito avvenuto durante Vasco da Gama-...

Sanguina ma l’ambulanza non accende le sirene - lei perde la bimba che aveva in grembo : Per i paramedici intervenuti a casa la situazione si era stabilizzata ma al suo arrivo in ospedale la donna ha perso la piccola che aveva in grembo. Secondo l'inchiesta la bambina avrebbe avuto molte più possibilità di sopravvivenza se l'equipaggio del Servizio di ambulanza fosse arrivato all'ospedale appena 15 minuti prima.Continua a leggere

“Sull’ambulanza non ci sali”. Impedisce alla compagna incinta di andare in ospedale : Mesi e mesi di attesa e premure, contando i giorni che li separavano dal grande sogno di diventare finalmente genitori. Il momento più bello ed emozionante per molte coppie e che i due non vedevano l’ora di affrontare insieme. Peccato però che quando il fatidico momento è arrivato e la donna si è trovata a dover ricorrere all’aiuto dei medici per mettere al mondo il proprio bambino, le cose hanno preso una piega decisamente ...

«Tutti maschi» E non fa salire la moglie incinta sull'ambulanza : Milano Ha perso la testa quando si è accorto che gli operatori che avrebbero dovuto soccorrere sua moglie erano «Tutti maschi» e ha cercato in ogni modo di impedire alla donna, incinta e in difficoltà,...

Giocatore svenuto - l'ambulanza non si apre : Cannavaro furioso in Cina : Attimi di tensione a inizio partita tra Guangzhou Evergrande e Changchun Yatai nel campionato di Super League, la serie A cinese, quando il Giocatore Wang Shouting rimane a terra senza sensi a causa ...