L’Allieva 2 | Alessandra Mastronardi | ‘Alice brancola nel buio’ Anticipazioni

(Di martedì 16 ottobre 2018)è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima stagione e punta a bissare il successo dell’esordio. Accanto allaritroviamo Lino Guanciale (il dottor Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore), Dario Aita e la new entry Giorgio Marchesi nei panni di un affascinante pubblico ministero che fa saltare gli equilibri sentimentali formatisi durante la prima serie. L'Allieva, pillole di saggezza e frasi celebri della fiction di Rai1 ...