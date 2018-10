L' abolizione del numero chiuso a Medicina non è una legge ma un auspicio | spiega il

Consulenti del lavoro : "Bene abolizione Libro unico del lavoro telematico" : Roma, 16 ott. (Labitalia) - "Accolte le richieste del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulen[...]

Medicina : sull'abolizione del numero chiuso a Medicina arriva la precisazione del Governo : "Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche ma non mi risulta nulla di simile". Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commentando a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia la notizia secondo la quale nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera sarebbe stato abolito il numero chiuso per la facoltà di Medicina, risulta sorpreso, spiazzato. Il ...

Il pasticcio dell’abolizione del numero chiuso a Medicina : L'annuncio è comparso a sorpresa nel comunicato stampa che annunciava la manovra, ma i ministeri competenti dicono che non ne sapevano nulla The post Il pasticcio dell’abolizione del numero chiuso a Medicina appeared first on Il Post.

Legge di bilancio 2019 - abolizione del numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di Medicina - : La misura contenuta nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri di ieri. "Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi", si ...

'Se si fa un condono fiscale turiamoci il naso - ma finanzieremo l'abolizione della Fornero' - ha detto Savona : 'Se si fa il condono fiscale, turiamoci il naso, ma siamo in grado di finanziare operazioni importanti, come l'intera Fornero'. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, in un ...

Concorsi : proposta di legge M5S per abolizione valore legale del voto di laurea : Per i due partiti che compongono la maggioranza di Governo, cioè M5S e Lega, si tratta di una battaglia storica. Il partito di Matteo Salvini ne discute fin dai tempi del Senatur Umberto Bossi. Mentre a sollevare il tema del superamento del voto della laurea nei Cinque Stelle è stato niente meno che il Padre Fondatore Beppe Grillo nel lontano 2009 ormai. Ora viene fuori che, gia' dallo scorso 31 luglio 2018, appena pochi giorni dopo ...

Manovra prevede anche abolizione del Cnel e riduzione deputati e senatori. Tutti i punti - : Una Manovra da 33 miliardi che si dispiega in alcuni punti fondamentali che costituiscono gli assiomi della politica di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini: Fiat Tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Ma non è solo questo quello che è stato approvato ieri, in serata, a Palazzo Chigi ...

Nella Giornata ONU per l'abolizione delle armi nucleari azioni in 13 Paesi contro la banca che le sostiene con 8 miliardi di dollari : BNP-Paribas ha già una politica che limita gli investimenti in società associate alla produzione di armi nucleari, tuttavia tale codice di condotta interno è un fallimento. Può essere corretto ...

Giornalisti - l’annuncio del M5s : “L’abolizione dell’ordine è già sul tavolo del governo” : L’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti “è già sul tavolo del governo”. Si legge in un post firmato “Movimento 5 Stelle” pubblicato sul Blog delle Stelle, dal titolo “L’Ordine dei Giornalisti non serve: aboliamolo“, che conferma l’intenzione già annunciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi. Nel post sul proprio blog, il ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo - abolizione legge Fornero ‘meglio’ del reddito di cittadinanza : il 31% con la Lega : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Scuola - Mario Pittoni : ‘abolizione ambiti - ripristino della titolarità su scuola’ - chiarimento : Il senatore Mario Pittoni ha pubblicato, sul proprio profilo Facebook, un post all’interno del quale si intende fare chiarezza sull’abolizione della chiamata diretta dei docenti. Il percorso da intraprendere sarebbe quello dell’abolizione della titolarità d’ambito e il ritorno alla titolarità di istituto. Il Presidente della 7° Commissione Cultura al Senato ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune errate ...

Crimi (M5s) : “abolizione Ordine giornalisti? È tema del governo. Fake news nel web - ma anche su carta stampata” : “Abolizione dell’Ordine dei giornalisti? E’ un tema all’Ordine del giorno del governo. La legislazione italiana prevede già strumenti adeguati per disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale. Si tratta della legge sulle professioni non regolamentate, la legge 4 del 14 gennaio 2013”. Sono le parole del sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata dei ...

Sgarbi : “Ministro Bonisoli su abolizione storia dell’arte? Ha ragione - è intellettualmente onesto. La odiavo anch’io” : “La battuta del ministro Bonisoli sull’abolizione della storia dell’arte al liceo? Mi piace questo aspetto del ministro, perché non è conformistico“. Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite di Morning Show, su Radio Padova, commenta la frase scherzosa pronunciata dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, nel corso di un incontro con tutti i sovrintendenti d’Italia che si è svolto nei giorni scorsi. ...