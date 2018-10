La vitrificazione | una tecnica che ha dimostrato di dare ottimi risultati

fondazioneserono

(Di martedì 16 ottobre 2018) La prima metodica di congelamento messa a punto e utilizzata per gli ovociti è stata quella del congelamento lento o “slow freezing” (prima gravidanza ottenuta nel 1986 ma applicata con maggiore continuità solo dal 1997). Questa metodica, diffusamente utilizzata soprattutto in Italia fra il 2004 e il 2009 quando, per legge, non potevano essere utilizzati più di tre ovociti per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha subìto molte evoluzioni e perfezionamenti fino ad ottenere tassi di sopravvivenza del 60-70%. Più recentemente è stata messa a punto ladegli ovociti (prima gravidanza ottenuta nel 1999 ma applicata con maggiore continuità dal 2003). La Società Americana di Medicina della Riproduzione (ASRM) durante il Congresso annuale del 2012 ha dichiarato che ladegli ovociti non deve più essere considerata unasperimentale. Nel ...