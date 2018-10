La sostituta di Abby Sciuto in NCIS racconta l’ingresso nel cast | “Pauley Perrette mi ha

optimaitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018) L'addio adinè stato forse uno dei più difficili da accettare per il pubblico storico della serie: dopo quella dei personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, la scomparsa dal video del personaggio dell'esperta informatica della squadra ha determinato un calo di ascolti per il debutto della nuova stagione, appena partita su CBS, a testimonianza dell'impatto che l'uscita daldell'interprete Pauleyha avuto sul pubblico.Il personaggio diinè stato uno dei più popolari del procedural e raccoglierne l'eredità non è semplice: il compito spetta a Diona Reasonover nei pani di Kasie Hines, subentrata nel ruolo di assistente dell'esaminatore medico Ducky (David McCallum) per poi entrare nel team a tempo pieno.Nessuna acredine tra le due attrici, che anzi si sono date manforte sul set passandosi il testimone, come hato la new entry ...