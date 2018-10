La solitudine di Mattarella costretto a dire sì

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nelle stanze che contano sul Colle se ne parla ormai da qualche settimana. Da quando è apparso chiaro a tutti che Luigi Di Maio e Matteo Salvini sarebbero andati avanti a forzare la mano sul rapporto deficit-Pil al 2,4%. È da allora che i consiglieri più stretti di Sergiosi chiedono fino a che punto potrà spingersi il Quirinale se alla fine la manovra non dovesse assicurare l'equilibrio di bilancio, mettendo quindi a rischio la tenuta dei conti dello Stato. Tutti sono arrivati alla medesima conclusione: anche se la legge di bilancio dovesse violare gli articoli 81 e 97 della Costituzione, per il presidente della Repubblica sarebbe politicamente insostenibile decidere di non controfirmarla. Al di là del merito della questione, infatti, per M5s e Lega l'eventuale bocciatura del Quirinale diventerebbe uno straordinario argomento propagandistico. A quel punto, infatti, il ...