La rivelazione di Juncker | Così portai l' Italia nell' euro

ilgiornale

: Giornata bellissima: Juncker ammette che gli piace bere (sai che rivelazione), e Paolo Savona... - serogeid : Giornata bellissima: Juncker ammette che gli piace bere (sai che rivelazione), e Paolo Savona... -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Jean-Claude, presidente della Commissione Ue, non è nuovo ad attacchi contro l'attuale governo del Belpaese. Che tra lui e gli esponenti dell'esecitivo, Di Maio e Salvini in testa, non scorra buon sangue è ormai cosa nota. Basti ricordare gli ultimi mesi di polemiche, da quelle sui migranti fino alle misure economiche in attesa della bollinatura Ue. "Usano un linguaggio sboccato", disse dieci giorni fa il lussemburghese riferendosi ai due vicepremier. D'altro canto il leader della Lega non ha mancato di stuzzicarlo su una sua presunta passione per gli alcolici. Insomma: tuona e forse grandina pure.Oggiha bocciato la manovrana, inviata ieri da Conte a Bruxelles. All'interno ci sono richieste che - a detta del commissario - potrebbero produrre "controreazioni violente da parte di altri Paesi della zona".dovrebbe telefonare al premier Giuseppe Conte ...