La riabilitazione come cura della sclerosi multipla

Come procede la riabilitazione di Demi Lovato - la madre racconta i progressi verso la sobrietà (video) : La riabilitazione di Demi Lovato "sta andando alla grande" e la popstar "è felice e in salute": a confermare che il recupero procede in modo eccellente è la madre della popstar, Dianna De La Garza, che ha aggiornato i fan sullo stato di salute della figlia in una recente intervista per un canale televisivo. Demi Lovato è stata ricoverata d'urgenza in rianimazione lo scorso luglio in seguito ad un'overdose, dopo un party di compleanno ...