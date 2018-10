La resistenza continua Lucano sfida Salvini e si mette in proprio

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Due settimane agli arresti domiciliari sono già trascorse. Ma nonostante i continui attacchi ricevuti dal Viminale, con tanto di circolare anti-Riace emanata lo scorso 9 ottobre, Mimmonon vuole saperne di alzare bandiera bianca. Intervistato dal Manifesto il sindaco del paese calabro ha annunciato la volontà dire a difendere il modello Riace, anche a costo di andare allo scontro con il ministero dell'Interno:"È ora di cambiare marcia.Creeremo un nuovo Sprar, autogestito e autosufficiente. Pagheremo prima i debiti che a causa di questo sistema farraginoso abbiamo contratto e poi ognuno per la sua strada. Se il Viminale non ha fiducia in noi, l'accoglienza la facciamo da soli, con il crowfunding, con la solidarietà. A Lodi hanno in una settimana racimolato i soldi, negati da, per le mense dei bimbi dei rifugiati, questo è ...