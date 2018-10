La questione dell' intelligence tra Stati Uniti e Cina

Trump parla con il re saudita della questione Khashoggi : Nel mondo Trump ha parlato con il re saudita della questione Khashoggi , il giornalista saudita, editorialista del Washington Post. Durante la conversazione, ha fatto sapere il presidente americano ...

Ceferin ad Agnelli : 'La Superlega è fuori questione'. Il presidente della Juventus replica : 'Dal 2024 riscriviamo il calcio' : Oggi non si sa cosa sia, prima il mondo con l'Intercontinentale si fermava a guardare, ora non si sa bene. Ma prima di cambiare, bisogna mettere ordine'. Ceferin - 'Per me la Superlega danneggerebbe ...

La questione dello yuan nelle trattative sul commercio tra Stati Uniti e Cina : BALI - L'11 ottobre il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha incontrato il Governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang, a Bali, a margine del meeting dell'Fmi e del G20. Mnuchin ha ...

Giornata della Bussola - una questione di appartenenza : Questa certezza è ciò che ci muove, ed è la strada su cui vogliamo crescere, anche nel giudizio sui fatti che accadono nel mondo e nella Chiesa, e che ogni giorno ci troviamo a raccontare e giudicare.

Cristiano Ronaldo - quella dello stupro è anche una questione di soldi. Tanti soldi : Ronaldo è colpevole? O no? Resterà travolto dallo scandalo sessuale che lo vede coinvolto? Il suo caso, non c’è dubbio, investe il senso morale, ha conseguenze penali ed è anche una questione di soldi. Tanti soldi. Per i suoi tifosi è vittima di un ricatto, si è fatto incastrare come un pollo, succede spesso ai campioni dello sport (così ho sentito dire al bar). Per le donne, invece, è l’ennesimo esempio di sessismo e di aggressione maschilista: ...

Il Giro dell’Emilia è ancora una ‘questione italiana’ : Alessandro De Marchi trionfa sulla salita di San Luca : Alessandro De Marchi si aggiudica la 101ª edizione del Giro dell’Emilia: il ciclista azzurro chiude in prima posizione davanti a Uran e Teuns Sabato di grande ciclismo sulle strade italiane per il Giro dell’Emilia 2018. La classica del ciclismo nostrano, arrivata alla sua 101ª edizione, si è corsa questo pomeriggio sul tracciato da Casalecchio di Reno a San Luca, lungo 207 km. Suggestiva la salita finale di San Luca, sotto una ...

Perché la questione dello spread dell'Italia è piuttosto seria : Roma, 3 ott., askanews, - L'Italia è come le grandi banche sistemiche, 'too big to fail'. Ma se è vero che l'Italia è troppo grande per fallire è altrettanto vero che è troppo grande per essere ...

Decreto Salvini : questione di qualità della democrazia : Il Decreto Sicurezza approvato pochi giorni fa sembra cambiare radicalmente la gestione delle politiche migratorie in Italia. Ma non solo. La questione di fondo ha infatti una portata che travalica il singolo provvedimento e riguarda la volontà o meno dello Stato di farsi prima di tutto garante della tutela dei diritti umani. È urgente interrogarsi tutti - comunque la si pensi sui singoli provvedimenti - sulla qualità del ...

Julia Roberts/ Risposta epica : zittisce un hater su instagram. La questione? Il colore dello smalto : Julia Roberts, che ha aperto il suo profilo Instagram a giugno, ha fatto i conti con i primi haters. La sua Risposta è geniale e l'attrice ne esce vittoriosa(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:52:00 GMT)

Croazia : presidente Grabar-Kitarovic si dichiara a favore dell'Italia e Ungheria su questione migranti : Zagabria, 12 set 10:44 - , Agenzia Nova, - L'Europa non può portare sulle proprie spalle i fardelli del mondo intero, motivo per cui la politica dell'Italia e dell'Ungheria sull'immigrazione... , Zac,

Assemblea della Lega di A : in ballo la questione fascia da capitano e la nomina del nuovo consigliere al posto di Fassone : Domani la Lega di Serie A si riunirà alle 15 per discutere di alcune tematiche di attualità. Da un lato la proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano: a presentarla sarà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dopo la richiesta da parte del presidente esecutivo viola Mario Cognigni. Il giudice sportivo aveva avvertito sulle violazioni al regolamento sulla fascia ...

Al via il convegno nazionale di Emergency a Trento : si discuterà della questione migranti - di vittime di guerra e di povertà : Venerdì 7 e sabato 8 settembre, l'associazione umanitaria Emergency si riunisce a Trento per il 17simo convegno nazionale. Alla manifestazione nazionale, intitolata "Di guerra e di Pace", saranno presenti i fondatori dell'associazione nonché numerosi esponenti politici e della società civile impegnati in cause umanitarie tra cui Gino Strada, Enrico Mentana, Fiorella Mannoia e Mimmo Lucano.Continua a leggere

La questione della legittimità costituzionale del transitorio : Il concorso transitorio riservato ai docenti abilitati sarebbe, a detta di un celebre quotidiano ad elevata tiratura nazionale, da annullare. Repubblica titola a tutta pagina “Scuola, concorso incostituzionale”. Il Consiglio di Stato boccia la prova per i precari già abilitati”. Nel web il caso esplode con effetti devastanti sullo stato emotivo dei docenti interessati in […] L'articolo La questione della legittimità ...

Agnone - la questione della migrazione meridionale in un convegno : ... famiglie e persone verso le destinazioni più disparate del Nord d'Italia, della Svizzera, della Germania e di altre località d'Europa e del Mondo. Inutile attardarsi sulle diatribe e/o sulle ...