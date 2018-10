La nuova sciarpa cult firmata Fendi è uguale a una vulva e su Twitter spopola

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Eve Ensler e Gustave Courbet avrebbero probabilmente approvato. Touch of fur, lacon pelo di volpeè identica ad una. Se ne sono accorti molti utenti diche hanno subito rilanciato sul web l’insolita sagoma finale del nuovo capo d’abbigliamento invernale del brand italiano di fashion luxury. Il nuovo oggetto dei desideri costa 850 euro e almeno fino a ieri si poteva acquistare online. Già perché le vulveane sono attualmente esaurite. Le colorazioni disponibili erano, e torneranno a breve ad essere, in rosa (la versione più realistica) e rossa (diciamo la versione emergenziale, da corsa dal medico). Diversi i commenti sul web. C’è chi ha apprezzato l’ “omaggio per quanto non intenzionale al grembo fecondo della vita”; chi ha spiegato che “indossandolo ti farebbe provare la sensazione di rinascere”; e chi pensa già ad “una cravatta con sul ...