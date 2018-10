La nuova “astronomia multimessaggera” compie 1 anno | “ci riserverà tante belle sorprese”

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Con l’annuncio di una collisione fra due stelle di neutroni, unfa nasceva laastronomia basata sull’osservazione di onde gravitazionali e fotoni. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha interpellato l’Accademia della Crusca per trovare un nome corretto a quella che era stata definita “astronomia multimessaggero”, traducendo in modo letterale il termine inglese “multimessenger astronomy”: la versione scelta dalla Crusca è stata quella al femminile, ossia “astronomia multimessaggera“. “Siamo contenti di avere contribuito alla formulazione condivisa con l’Accademia della Crusca del nome in italiano di questaastronomia, inaugurata grazie alle onde gravitazionali, che speriamo, nei prossimi anni, cisorprese,” Fernando Ferroni, Presidente dell’Infn. Astronomia ...