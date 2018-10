La mia Barcolana 50 | così Pelaschier ci ha fatto arrivare quarti

Barcolana 2018 - iscrizioni record/ Spirit of Portopiccolo punta al triplete - Benussi : “Non temiamo nessuno” : Barcolana 2018, iscrizioni record per la 50esima edizione della regata. Spirit of Portopiccolo punta al triplete, Benussi: “Non temiamo nessuno”. Le ultime notizie sull'evento(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:05:00 GMT)