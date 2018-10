La Manovra | ecco le nuove disposizioni fiscali

Manovra e decreto fiscale - ecco cosa ha deciso il governo : (foto: LaPresse) Dopo un giorno di turbolenze, il governo è arrivato alla quadratura del cerchio e nella sera di lunedì 15 ottobre è giunto all’accordo su Manovra e decreto fiscale . Il punto della Manovra che farà più discutere sarà quello della lotta all’evasione, che creerà scompensi soprattutto dal punto di vista delle definizioni. Per qualcuno è pace fiscale mentre, mentreper altri è una sanatoria per piccoli e grandi evasori. La speranza ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ecco le principali nove misure in Manovra : Pace fiscale, stop aumento dell'Iva, avvio del reddito di cittadinanza e della flat tax, taglio delle pensioni d'oro e quota 100 per la riforma Fornero. Sono alcune delle principali misure della manovra da 37 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. Circa 22 miliardi dovrebbero essere finanziati in deficit. 1. Stop aumento Iva Previsto lo stop totale dell'aumento dell'Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 e quello ...