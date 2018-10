Juncker : 'La manovra del governo italiano non è accettabile' : Il popolo italiano comprende bene le cose. Sa che non può spendere più di quanto abbia in cassa. E' un principio di buon senso. Tutto dipenderà dal dibattito che avremo con gli amici del governo ...

La "manovra del popolo" di Di Maio spiegata a Di Maio : Volevo spiegare a Di Maio una dichiarazione di Di Maio, il quale ha chiarito la definizione "manovra del popolo" in questi termini: "Un nuovo contratto sociale con lo stato, che usa i privilegi di quelli di prima per finanziare i cittadini". Per quanto possa apparire oscura l'identità di quelli di p

manovra - il Pd attacca 'Ci porta fuori dall euro. Ed è il più grande condono della storia' : Parlano di una Manovra 'pericolosa' che ci 'porta fuori dall'euro'. I vertici del Pd - il segretario Martina, i capigruppo alla Camera e al Senato Delrio e Marcucci - organizzano una conferenza stampa ...

manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

manovra - Della Valle : facciamoli governare - giudicheremo su fatti : Milano, askanews, - La Manovra verrà giudicata dai fatti, lasciamo lavorare il Governo. Così Diego Della Valle all'indomani del via libera da parte dell'esecutivo: "vediamola, leggiamola bene, poi ...

Juncker sulla manovra del popolo : "Se accettassimo la deviazione dell'Italia gli atri paesi ci insulterebbero" : Prima doccia gelata da parte europea sulla manovra del popolo appena annunciata dal governo. "Se accettassimo la deviazione" prevista dalla manovra rispetto alle regole europee "alcuni paesi ci ...

manovra di Bilancio - Juncker avverte : «L'Europa non sopravviverebbe all'uscita dell'Italia» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

manovra - proroga dell'"opzione donna" : 13.08 Nella Legge di Bilancio 2019 appena approvata, si proroga l'"opzione donna", che permette alle lavoratrici con 58 anni di età, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi,di andare in pensione.

Governo approva manovra : "pace fiscale" e riforma della Fornero : E l'Europa? Il dialogo c'è ed è continuo secondo il ministro dell'Economia Tria."Si è dimostrato che nostro obbiettivo di deficit non è quello concordato con la Commissione ma in ogni caso è un ...

manovra - Giorgia Meloni : 'Non facciamo opposizione - ma è molto deludente' : Dopo l'approvazione della Manovra e l'accordo raggiunto tra Cinque Stelle e Lega, arrivano, inevitabilmente, le prime reazioni da altri partiti politici. Giorgia Meloni , ospite di Mattino Cinque , ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Conte : "A Bruxelles orgogliosi della manovra - basta austerity" : Una società con disuguaglianze non solo è moralmente inaccettabile ma fa implodere l'economia stessa". "Sui flussi migratori chiediamo gestione condivisa" Sul tema dell'immigrazione il premier ha ...

Quota 100 - pensioni d'oro e reddito di cittadinanza : sì del Cdm alla manovra per sostenere crescita e occupazione : DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' previsto che valga lo 0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi. Oltre alle risorse ...