La Manovra arriva a Bruxelles | parte il braccio di ferro con il governo

Manovra - arrivano i tagli ai ministeri : meno mezzo miliardo per la Difesa : Con la Manovra arrivano i tagli ai ministeri. Secondo quanto si apprende ammontano a circa 500 milioni di euro i tagli che saranno predisposti per il 2018-2019 alla Difesa. Le misure riguarderanno la ...

Confcommercio abbassa le stime di crescita : "Con la Manovra il deficit può arrivare al 2 - 9%" : Una manovra da 53 miliardi di euro porterebbe il deficit al 2,9% del prodotto interno lordo del Paese. Lo sostiene, in un'analisi, il centro studi di Confcommercio. A riportarne le cifre il direttore del Centro Mariano Bella, nella conferenza stampa di apertura dei lavori del Forum internazionale di Conftrasporto a Cernobbio. Il deficit reale sarebbe, dunque, maggiore rispetto alle previsioni del governo, ma la crescita sarebbe minore rispetto a ...

Risparmio - arrivano i Cir in Manovra. Sono i Btp per le infrastrutture : ... dopo il rialzo al 2,4% della stima sul rapporto deficit/Pil previsto nel Documento di economia e finanza , Def, , che potrebbe far schizzare verso l'alto lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Manovra - bozza/ Da luglio 2019 arriva lo scontrino elettronico : Manovra, bozza: lo scontrino elettronico, di cui si è parlato diverse volte in passato, potrebbe diventare realtà l’anno prossimo. Poi sarebbe introdotta la lotteria(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Manovra - bozza : da luglio 2019 arriva l'obbligo dello scontrino elettronico : Addio vecchio scontrino, il "nuovo" sarà elettronico e si affiancherà alla e-fattura. L'arrivo della certificazione telematica sarà graduale: da luglio 2019 riguarderà i soli contribuenti con un ...

Manovra - Di Maio e Salvini : 'Fatto il possibile - se arriva la bocciatura Ue si vota' : di Alberto Gentili 'Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019'. Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve, domande ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra - il Def con le cifre modificate arriva in Parlamento : E' il giorno della presentazione del Def in Parlamento. Lega e M5s hanno specificato mercoledì che le misure della prossima Manovra partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di ...

Manovra - il deficit cala all'1 - 8% : 'Ma se arriva la bocciatura Ue - si vota' : 'Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019'. Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve , domande vietate, e senza i ...