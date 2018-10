La Lodi contro i migranti

Salvini contro Fico sul caso Lodi : "Pensi a fare il presidente della Camera" : Matteo Salvini ancora contro Roberto Fico. Questa volta il ministro dell'Interno prende di mira le dichiarazioni del presidente della Camera sul caso dei bambini figli di stranieri esclusi dalla mensa a Lodi. Prima di entrare all'assemblea dell'Ance il leghista ha affermato: "Fico faccia il presidente della Camera. Siamo qui a parlare di edilizia, per rispetto dell'Ance non vado oltre". Ha usato gli stessi toni anche Guido Guidesi, parlamentare ...

Lodi : presidio contro regolamento Comune : ANSA, - Lodi, 16 OTT - E' iniziato il presidio che durerà 12 ore in piazza Broletto a Lodi, sotto i portici del Comune, organizzato dal Coordinamento uguali doveri per protestare contro il regolamento ...

Lodi - la Lega contro Fico : “Scuse? Pensi a Montecitorio. Prima di lui solo Fini parlò così tanto - speriamo abbia più fortuna” : “Pensi a Montecitorio”. Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari contro il presidente della Camera Roberto Fico. Dopo che la terza carica dello Stato è intervenuta sul caso dei bambini stranieri esclusi dalla mensa a Lodi per una delibera della sindaca leghista, il Carroccio ha attaccato direttamente l’esponente 5 stelle. “L’ultimo presidente della Camera che ricordo entrare così tanto nel dibattito ...

De Petris - Grasso e Fratoianni contro la sindaca di Lodi : 'No escludere bambini stranieri' : La sindaca leghista di Lodi, Sara Casanova, ha modificato i requisiti per poter accedere alla mensa scolastica gratuita. I più penalizzati da questa ratifica sono i genitori e gli alunni stranieri, tanto che i figli degli immigrati trascorrono la pausa pranzo divisi dai bambini italiani [VIDEO]. La situazione è stata messa ben in evidenza in un reportage di Piazza Pulita, che è stato notato anche da diversi esponenti politici, pronti a ...

Lodi - niente mensa per i figli di oltre 300 famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...

Salvini attaccato dalla Sinistra : "fiero di essere trogLodita"/ "Via genitore 1 e 2" : è scontro politico : Matteo Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta carta d'identità”. Sinistra all'attacco del ministro dell'Interno, è scontro politico: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:34:00 GMT)