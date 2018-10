La lettera di minaccia al Papa prima delle bombe del 1993

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) E' impressionante notare come le vicende della trattativa Stato-Mafia, sfociate nella recente sentenza della Corte d'assise di Palermo (aprile 2018) nel processo chiamato a indagare sulla terribile stagione del 1992-, insanguinata dalle stragi Falcone e Borsellino e poi dagli attentati di Roma (Velabro e San Giovanni in Laterano), Milano e Firenze (Georgofili), sia emerso il nodo di una gestione opacacarceri, tipica dellaRepubblica, in maniera che si potrebbe dire speculare a quanto era stato fatto fino al 1990 in relazione al sequestro Moro.Tanto è vero che particolari decisivi che sono stati accertati solo di recente per il sequestro Moro, sono emersi per lavolta nel 2015, durante l'audizione di alcuni testimoni proprio durante il processo per la trattativa Stato-mafia a Palermo. A cominciare dalla certezza ormai raggiunta sul pagamento di un riscatto ...