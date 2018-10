La Lega vuole il Tg1 | le nomine Rai al rush finale

Sondaggi Politici/ Manovra Lega-M5s - 47% vuole Reddito Cittadinanza : elettori anti-Ue “serve fare deficit” : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Nord Corea vuole rafforzare i Legami con la Russia - : Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Ri Yong-ho ha annunciato l'intenzione di Pyongyang di rafforzare i legami con Mosca, ha scritto l'Ambasciata russa in Corea del Nord su Facebook. "...

Rai - Di Mare in pole per il Tg1. La Lega vuole fiction e show pop : Grande paura dei ricorsi dell'Anac sulla Rai, del tipo: 'Ma come, avete 1600 giornalisti e non trovate nessuno all'interno dell'azienda in grado di fare il direttore?'. E grande voglia ai vertici di ...

Pisa - la giunta di centro-destra si spacca sulla Moschea. Lega : “Chi la vuole si deve dimettere” : La moschea a Pisa non s’ha da fare e chi non è d’accordo “si deve dimettere”. Dopo soli quattro mesi dal suo insediamento, è proprio sul tema della costruzione del luogo di culto nel quartiere di Porta a Lucca che si apre la prima crisi della giunta guidata dal sindaco della Lega, Michele Conti: durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, ha spiegato che se le verifiche ...

CRISTINA PARODI : "SALVINI VINCE PER IGNORANZA"/ Lega vuole dimissioni da Rai - ma il Ministro la 'salva' : PARODI contro Salvini: Lega chiede dimissioni dalla Rai. La presentatrice attacca il Ministro dell'interno ai microfoni di Radio Rai 2: "La sua ascesa dovuta all'ignoranza"

In difesa di Cristina Parodi - che la Lega vuole cacciare dalla Rai : Cristina Parodi (foto: Lapresse) Vediamo, cosa ha mai detto Cristina Parodi, notissima conduttrice – al momento alla Prima volta, la domenica su Rai1 alle 17,45 – ed evidentemente colpevole di essere la moglie del sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Ospite ai Lunatici, trasmissione che occupa la notta di Radio2 dall’1.30 alle 6 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la 53enne giornalista ha spiegato che “il successo di Salvini è dovuto ...

Manovra : M5s - se Lega non vuole tagli Difesa niente quota 100 : Ci sarà un taglio ad alcuni programmi del ministero della Difesa che consentirà di recuperare 500 milioni di risorse. Ma nel corso della riunione di Luigi Di Maio con i ministri M5s, secondo quanto viene riferito, qualcuno ha chiesto "Se la Lega vuole lasciare la spesa militare?". E c'è chi ha risposto: "vorrà dire che si assumerà la responsabilità di non fare quota 100..."

Nasce “Forza Salvini” - la corrente di Forza Italia che vuole sostenere il leader della Lega : La corrente "popolare e populista" di Forza Italia, "Forza Salvini", è stata promossa da Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria, e si propone di "sostenere la Lega di Salvini al governo del Paese, in linea con la tradizionale alleanza di centrodestra e con i valori ed i principi ispiratori originari del movimento azzurro e di Silvio Berlusconi, quali sicurezza, dignità della persona, ...

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5S : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

M5s-Lega - chi vuole uccidere il governo del cambiamento? : È chiaro fin dall’inizio, fin dal tentativo di costruirlo questo governo che l’obiettivo dei poteri forti era quello di far di tutto affinché non vedesse la luce. Hanno tentato di sopprimerlo già prima che nascesse, quando si tentava di partorirlo. In realtà, un governo del cambiamento non si voleva nemmeno ipotizzare ed è per questo che fu varata una legge elettorale ignobile che aveva come l’ obiettivo di rendere possibile il proseguo ...

Stretta ai negozi arabi e cinesi : la Lega vuole solo nomi in italiano : Via alle insegne multietiche e sì al test in italiano per chiunque voglia aprire un esercizio commerciale nel nostro Paese. È questa la proposta della deputata del Carroccio Silvana Comaroli. Ora che Matteo Salvini ha portato la Lega al governo, il partito riprova a depositare (dopo 8 anni dalla prima volta) un disegno di legge per le Regioni. Un disegno di legge che introduca un test per certificare la conocenza dell'italiano e tolga ...

SCUOLA/ Concorso dirigenti nel caos - una soluzione c'è ma la Lega non la vuole : In nessun Paese la scelta dei dirigenti scolastici è così tortuosa. Come venirne fuori? "Bisogna attuare l'autonomia, bandendo concorsi locali", spiega ROBERTO PELLegaTTA (Disal)

La Lega vuole introdurre il voto di condotta dalle elementari per contrastare il bullismo : I senatori della Lega hanno presentato il disegno di legge attraverso il quale vogliono cambiare il sistema scolastico. La proposta prevede di reintrodurre il voto di condotta anche alle scuole elementari e medie, in modo da poter segnalare tempestivamente i fenomeni di bullismo, un sistema di rappresentanza in tutti i livelli scolastici e vuole riprendere l'insegnamento obbligatorio dell'Educazione Civica.Continua a leggere

Ius soli - la Lega lo vuole affossare definitivamente : 'Test per diventare italiani' : Lo Ius soli, cavallo di battaglia della sinistra italiana e tormentone politico durante la precedente legislatura, sembra essere definitivamente archiviato. Anzi, la Lega vuole rendere ancora più difficile ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri. Il Carroccio ha presentato al senato un disegno di legge che punta a far sostenere un test d'italiano agli stranieri, vincolando così il rilascio del passaporto. Ius soli, la proposta della ...