La Juventus va forte su De Ligt | Raiola sarà decisivo

Careca : 'Il Napoli è competitivo ma la più forte è la Juventus' : ROMA - ' E' un giocatore di grande prospettiva, ha qualità e gamba, un mancino davvero molto buono. Ha un futuro garantito e può crescere tanto nel calcio italiano. Il Milan sta tornando, mi dispiace ...

Ventura : «La rosa della Juventus di quest'anno è la più forte di sempre» : Ha spiegato cosa significa delegittimare un allenatore come è successo a Sampaoli , ha spiegato che cacciare un ct il giorno prima del Mondiale destabilizza una delle nazionali più forti al mondo. ...

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

Lippi : 'Juventus troppo più forte' : Così Marcello Lippi, ex ct della Nazionale ed ex allenatore della Juve, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. 'Ronaldo me lo aspettavo così, come un grande professionista scrupoloso nella ...

MAROTTA LASCIA LA Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più ad". Roma in forte pressing : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Juventus troppo forte - in rimonta supera il Napoli 3-1 : TORINO ? Nelle partite che contano spesso la differenza la fa l?esperienza dei campioni. La Juve parte male, va sotto ma si prende il primo scontro diretto stagionale in rimonta (+6 sul...

Juventus-Bologna - Inzaghi : 'Affrontiamo la squadra più forte d'Europa - servirà la partita della vita' : Contro la Roma si è sbloccata in tutto il Bologna: primi due gol e prima vittoria della stagione, tre punti importanti per ripartire. Neanche il tempo di godersi questo successo, che i rossoblù sono ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,62%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus evidenzia un andamento più ...

Barzagli : La mia Juventus più forte. Champions - Ronaldo sa come si fa : ROMA - 'Abbiamo lavorato per essere al livello delle piu' forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions , ma giocandoci le altre due andando fuori ...

Sorriso Juventus : Cancelo è in forte crescita : Massimiliano Allegri vuole far diventare il portoghese un top mondo nel ruolo di terzino destro , ma all'occorrenza potrebbe sia alzarlo nella linea d'attacco sia spostarlo a sinistra, senza snobbare ...

Piazza Affari : in forte denaro Juventus : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,78%. Comparando l'andamento del titolo con ...

VIDEO / Juventus A Juventus B - 5-0 - : highlights e gol. John Elkann saluta CR7 : il più forte con i più forti : VIDEO Juventus A Juventus B , risultato finale 5-0, : pokerissimo per la prima squadra bianconera a Villar Perosa, segna anche Cristiano Ronaldo.

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...

Juventus - Elkann : "Ronaldo e la Juve? Per la più forte c'è il più forte" : 'Per la squadra più forte al mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio'. John Elkann torna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo da Cristiano Ronaldo di questi giorni di Juventus. ...