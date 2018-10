La Juve sulle tracce di De Ligt e De Jong

Cristiano Ronaldo - sulle accuse di stupro si pronuncia la Juventus : le dichiarazioni dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, anche la Juventus si esprime sulla spinosa vicenda: il comunicato ufficiale del club bianconero Cristiano Ronaldo dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga è entrato in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, a causa di un episodio che secondo quest’ultima sarebbe avvenuto nel 2009 a Las Vegas, anche la Juventus ha deciso di ...

Juventus - Ronaldo sulle accuse di stupro 'Solo falsità'. Stampa inglese - spunta un nuovo video : TORINO - Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, rispondendo via Twitter alle nuove accuse di stupro provenienti dalla riapertura del caso denunciato da Kathryn Mayorga: 'Nego con forza le accuse di ...

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Juventus - gli aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Costa e Khedira : I due sono usciti malconci dalla sfida contro il Valencia. Intanto Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo? L'ho visto motivato. Sa che quanto accaduto è il passato"

Squinzi vola sulle ali dell’entusiasmo : “è il Sassuolo l’anti-Juve!” : Il presidente del Sassuolo Squinzi dimostra d’avere molta fiducia nella squadra che ha costruito ed in mister De Zerbi “Non sono stupito, siamo noi l’anti-Juve! Abbiamo cambiato tanto, eppure in campo stiamo già raccogliendo ottimi risultati. Il nostro calcio mi piace molto. Come con Di Francesco, anche ora con De Zerbi attacchiamo sempre con almeno tre uomini, è un calcio molto propositivo. Iachini? Non smetterò mai di ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Serie A - sponsor sulle maglie in crescita : Juventus al 1° posto - il Sassuolo secondo : Le sponsorizzazioni della Serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 ...

Flop Ronaldo - due partite zero gol : il portoghese deve prendersi sulle spalle la Juventus : Flop Ronaldo. Si è conclusa la seconda gara valida per il campionato di Serie A della Juventus, altro successo davanti al pubblico amico per la squadra di Massimiliano Allegri, niente da fare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prestazione buona per il club bianconero ma non ancora entusiasmante, più individualità rispetto ad un collettivo che dovrebbe dare la differenza. Juventus in vantaggio con un gran gol di Pjanic, nella ripresa la rete ...