La giacca dei pompieri è il grande must have di questo inverno

(Di martedì 16 ottobre 2018) Da qualche stagione a questa parte il “workwear” ha trovato un posto di rilievo nel guardaroba maschile. Per l’autunno/2018-2019 il trend si rafforza ulteriormente e assume un’identità dai contorni ancora più precisi e decisi. Basta pensare alle collezioni di Craig Green, il talento arruolato anche da Moncler per il progetto Genius, da sempre legato al mondo delle uniformi per le sue collezioni, per accorgersi che il fenomeno non è più solo indossare un jeans grezzo o un chore coat, ma è molto di più. A dimostrazione le sfilate di Calvin Klein, Louis Vuitton, Junya Watanaba insomma nomi altisonanti nell’universo moda che hanno scelto l’uniforme del pompiere, in particolare, come chiave del guardaroba invernale. Così i dettagli luminosi e le costruzioni importanti che siamo soliti vedere su poliziotti o vigili del fuoco diventano i ...