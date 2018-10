La fantasia di Eta Beta torna in campo | ufficiale Matteo Coresi alla C4

Tartan superstar : reinterpretazione di una fantasia evergreen : Il Tartan è una delle fantasie che puntualmente torna ogni autunno inverno ed è facile intuire il perchè: è un classico, si abbina bene con look più o meno casual e più o meno formali e tutto sommato piace a molti. La sfida degli stilisti e delle it-girl è quella di inventare ogni anno modi nuovi per abbinarlo e reinterpretarlo, in modo da non farlo mai venire a noia. Vediamo un po’ cosa propone lo street style per questo autunno. Tartan ...