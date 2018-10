La denuncia del giornalista | “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia”

Minorenne in giro per le campagne con fucile del padre : denunciati : CEGLIE MESSAPICA - Durante un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo dell' attività venatoria, i carabinieri Forestali della stazione di Ceglie Messapica hanno sorpreso, in contrada ...

A rischio la messa in onda di Suburra 2 e non solo : una denuncia cambia la programmazione della serie? : La messa in onda di Suburra 2 è a rischio? I fan attendono con ansia di sapere quando andranno in onda i primi episodi su Rai2 e i nuovi episodi su Netflix ma ancora nessuno ha dato una conferma o una data ufficiale e questo potrebbe essere legato ad un problema legale. Secondo quanto riporta ilfaroonline.it sembra proprio che la messa in onda su Rai2 e quella su Netflix subiranno uno slittamento per via di una diffida legale inoltrata ...

Ashley Judd e Harvey Weinstein/ La denuncia di molestie dell'attrice è decaduta : Harvey Weinstein e le denunce lanciate da Ashley Judd: un giudice della California ha fatto decadere l'accusa di molestie sessuali da parte dell'attrice (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Truffa dello specchietto ad un anziano medico : denunciati professionisti noti in tutta Italia : TORRE DEL GRECO. Truffa dello specchietto ai danni di un anziano medico: scoperti e denunciati Truffatori professionisti, segnalati in tutta Italia. Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di ...

Firenze - la denuncia della Cgil : "I migranti ospiti dei centri di accoglienza non potranno uscire la sera" : Il sindacato: una disposizione della Prefettura obbliga i richiedenti asilo a rientrare nelle strutture alle 20 e a rimanervi fino alle otto del mattino. Un'altra circolare ad aprire i pacchi ricevuti dagli ospiti insieme ai gestori

Immigrati - Matteo Salvini denuncia la Francia : 'Furgone della polizia in Piemonte - scaricano qui i migranti' : Per la cronaca, la Procura ha già aperto un fascicolo per lo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia , nel marzo scorso'. 'Sono in attesa di sviluppi - è il commento preoccupato del ministro ...

Pavia non è una città per disabili : la denuncia dell'Aila arriva in Procura : L'esposto per la "mancata eliminazione delle barrierer architettoniche nel centro storico, dai palazzi delle istitutizioni a studi medici e farmacie"

Trento - bomba carta nella sede della Lega dove oggi è atteso Salvini due denunciati : Trento - Un boato nella notte e vanno andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale. Una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, ...

Ala. Attentato alla sede della Lega : identificati e denunciati gli autori : Una grave intimidazione ai danni della Lega. Nella notte un’esplosione ha mandato in frantumi alcuni vetri della sede della Lega

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : due denunciati : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. Il governatore: "Massima durezza contro i responsabili"

Quarto - denuncia choc : 'Sesso e rifiuti - viviamo nella strada della vergogna' : Via Mazzola, a Quarto, è una tranquilla strada di periferia: un caseggiato, dove vivono una quindicina di famiglie in mezzo al nulla. Proprio per questo è diventata meta preferita per le coppiette che ...

Frank e Nifa - denunciano Tu si Que Vales 2018 / Video - il gesto dell'ombrello di Maria De Filippi : Sabato scorso a Tu si Que Vales 2018 20sul palco sono saliti Frank e Nifa rei di aver fatto infuriare il pubblico e la stessa Maria De Filippi che ha risposto al loro gesto dell'ombrello. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Decreto Salvini - la denuncia dell’associazione di avvocati : “Aumenta l’irregolarità nel nostro Paese” : “Col Decreto sicurezza, aumenterà l’irregolarità nel nostro Paese”. La denuncia di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) arriva per bocca dell’avvocato Salvatore Fachile. A Sabir, il festival diffuso delle culture mediterranee, a Palermo, gli avvocati di Asgi hanno messo in luce quanto le norme introdotte dal cosiddetto Decreto Salvini (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni ...

Bruciano fantocci Salvini-Di Maio Il leader della Lega : "denunciati" : Sciopero scuola, studenti in piazza in tutta Italia. Di Maio: "Bene manifestazioni ma parliamoci". Salvini: "Studenti Bruciano manichini? Che schifo. Denunciati" Segui su affaritaliani.it