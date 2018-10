“La Costituzione è anche vostra” | e il giudice riceve l’ovazione dei condannati

agi

(Di martedì 16 ottobre 2018) Marta Cartabia è unacostituzionale con lo sguardo dolce. Non si vede subito perché quando entra nella Rotonda del carcere di San Vittore, una specie di piazza che segna un confine tra il fuori e il dentro, ha l’espressione ‘istituzionale’ di chi viene accolta con tutta la solennità del caso. Tutti in piedi e inno nazionale cantato dal coro multietnico dei detenuti per salutare la vicepresidente della Corte Costituzionale nella seconda tappa, dopo quella di Rebibbia, del viaggio intrapreso dai giudici custodi dei nostri valori all’interno degli istituti di pena. La pena deve essere rieducativa “Sono molto emozionata”, confessa, e poi via con la lezione di diritto costituzionale incentrata sul ‘pieno sviluppo della persona umana’ in questo “che non è un carcere qualunque, mi ha sempre ...