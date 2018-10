La Corte decide sullo sbarramento alle europee Il rischio di una supplenza politica

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Martedì 23 ottobre laCostituzionale discute sulla legittimità dellodel quattro per cento per le elezioni. Come relatore di quella mini-riforma al Senato, approvata nel febbraio del 2009, mi sento chiamato in causa anzitutto per difendere la discrezionalità del legislatore. La normativa europea, purtroppo non omogenea, consente sbarramenti fino al 5% dei voti validi, possibilità che viene usata da pressoché tutti i Paesi medio-grandi, mentre quelli piccoli hanno così pochi seggi per cui loc'è di fatto.Il Parlamento scelse responsabilmente quello strumento, previsto dnorme, per tre ragioni di fondo. La prima è europea ed è di gran lunga più importante: l'anima intergovernativa, pur necessaria, pesa troppo rispetto a quella federale; avere una semplificazione della ...