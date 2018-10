La coltre della società aperta

ilfoglio

: Sessa Aurunca – Coltre di fumo nero nei pressi della Centrale del Garigliano: rischio nube tossica… - Paesenews : Sessa Aurunca – Coltre di fumo nero nei pressi della Centrale del Garigliano: rischio nube tossica… - pippipaoli : RT @UtetLibri: 'I baining della Papua Nuova Guinea credono che gli ospiti si lascino dietro una coltre di pesantezza quando partono, in mod… - iris_versari : RT @edizionimulino: Alle 16 a Fahrenheit su @Radio3tweet Vittorio Emiliani presenta 'Roma capitale malamata'. Amata e odiata, accusata di e… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Tutti abbiamo un interesse nel futuro del liberalismo e anche quelli di noi che non sono troppo entusiasti delle sue misericordie sono tenuti a moderare il proprio entusiasmo per la sua scomparsa”. John Waters dovrebbe essere l’ultimo a lamentarsi“crisi del liberalismo”, di cui non si fa che