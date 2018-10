La classifica dei marchi sportivi più potenti al mondo | la Juventus tra i big

AnTuTu svela la classifica dei 10 smartphone Android con le migliori prestazioni di settembre 2018 : AnTuTu ha pubblicato l'elenco degli smartphone Android più performanti nel mese di settembre 2018. La classifica dei migliori dieci presenta solo modelli equipaggiati con il chipset Qualcomm Snapdragon 845. La prima posizione è occupata ancora dallo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark, al secondo posto Meizu 16 e terzo classificato ASUS ROG Phone. L'articolo AnTuTu svela la classifica dei 10 smartphone Android con le migliori prestazioni di ...

Risultati Serie D/ classifica aggiornata e live score delle partite dei gironi A - B - C - D - E F - G - H - I (oggi) : Risultati Serie D: Classifica aggiornata, live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ecco un altro intenso turno nel campionato della quarta divisione, atteso oggi 14 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Risultati Serie C/ classifica aggiornata - diretta gol live score dei gironi B - C (6^ giornata - 13 ottobre) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:54:00 GMT)

Ecco la classifica dei passaporti più potenti al mondo : l'Italia cede il posto alla Corea del Sud : E anche se spesso non ci accorgiamo dell'incredibile lasciapassare che teniamo chiuso in un cassetto, noi italiani possiamo contare su uno dei passaporti più potenti al mondo. L'Henley Passport ...

Risultati Nations League/ classifica aggiornata : il derby dei balcani. Diretta gol live score 3^ giornata : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 11 ottobre. Si apre oggi la terza giornata della nuova competizione UEFA(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Le grandi società italiane : ecco la classifica dei manager più popolari : Da Urbano Cairo , patron della Cairo Communication , La7,, a Giovanni De Gennaro , Presidente di Leonardo : la c lassifica dei 100 manager con la migliore "reputazione" online subisce una grave ...

Napoli - 21 giocatori utilizzati da Ancelotti. Koulibaly comanda la classifica dei minuti giocati : L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato la classifica dei 21 giocatori utilizzati da Ancelotti, dal più utilizzato al meno utilizzato Al comando della classifica c'è Kalidou Koulibaly con 10 partite giocate e 900 minuti. ...

Risultati Serie D/ classifica aggiornata - live score dei gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I (4^-5^ giornata) : Risultati Serie D: Classifica aggiornata, live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Un altro intenso turno nel campionato della quarta divisione, occhi puntati ovviamente sulle big(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 04:04:00 GMT)

Risultati Serie C/ classifica aggiornata - diretta gol live score dei gironi A - B (5^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 5^ giornata (7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Risultati Serie C/ classifica aggiornata - diretta gol live score dei gironi A - B - C (5^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata dei gironi A, B e C. Nella quinta giornata del campionato sono tante le sfide interessanti che vivremo sabato 6 ottobre, coinvolti tutti i gruppi(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:58:00 GMT)

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel terzo : Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande ...

Abbiamo il vincitore della classifica dei peggiori : Non serve a niente, proprio a niente, anzi può perfino far male, ma nell’attesa che a qualcuno per bene scocchi una scintilla, un piccolo bagliore o un mezzo lampo, e mentre ci si gira i pollici, si può impiegare una parte del tempo nel gioco perverso di affibbiare le palme ai peggiori. Mettendo nel

Forbes - la classifica dei 10 procuratori più pagati al mondo : solo 2° Jorge Mendes : Jorge Mendes solo secondo in classifica tra i procuratori più pagati al mondo, medaglia d’oro per un big del baseball La nota rivista Forbes, ha stilato la classifica dei procuratori più facoltosi al mondo. Non si tratta solo di agenti legati al mondo del calcio, anzi, i più ricchi sembrano proprio essere altri. Gli sport americani la fanno infatti da padrone, basball, basket, Hockey e football vantano ben 6 procuratori nella top 10. ...

Risultati Serie C/ classifica aggiornata e diretta gol live score dei gironi (3^ giornata - oggi 26 settembre) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata del gironi A e B, oggi, mercoledi 26 settembre 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:51:00 GMT)