wired

: La bomboletta di aria della Nuova Zelanda in vendita a 20 euro #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : La bomboletta di aria della Nuova Zelanda in vendita a 20 euro #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : La bomboletta di aria della Nuova Zelanda in vendita a 20 euro -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dimentichiamoci per sempre delle polemiche legate alle bottigliette d’acqua Evian da 8firmate Chiara Ferragni. O di quelle per l’espresso a 1,80alla Roastery di Starbucks a Milano. Perché nulla di tutto ciò può anche solo vagamente competere con il prodotto in cui il giornalista Damien Christie si è imbattutto in un duty-Free dell’aeroporto di Auckland: unadi, venduta alla bellezza di 35 dollari neozelandesi. Circa 20, per capirci. Proprio così.in lattina, “la più pura che potrai mai respirare” recita la confezione, che comprende una mascherina per godersi al meglio questi 130-140 respiri di fresca goduria. Il tutto a marchio Kiwiana, curiosa azienda locale che propone sul proprio portale (dall’aspetto amatoriale, ma a quanto pare realmente attivo) anche maionesi al tartufo, passate di pomodoro e ...